A más de dos años del inicio de la confrontación entre grupos criminales en Sinaloa, el Gobierno federal presume miles de detenciones, decomisos de drogas y armas, así como la destrucción de laboratorios clandestinos, pero reconoce que la violencia continúa afectando la vida cotidiana de las familias y que las corporaciones policiales locales necesitan fortalecer su capacidad de respuesta.

Durante su visita a Culiacán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados de las operaciones federales en Sinaloa, correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el funcionario, en ese lapso han sido detenidas cerca de 4 mil 200 personas, se han asegurado 150 toneladas de droga y más de 7 mil 400 armas de fuego.

Además, el Ejército y la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han inhabilitado y destruido 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetamina.

Sin embargo, el propio Secretario reconoció que la confrontación entre grupos criminales continúa teniendo consecuencias en la población sinaloense.

“Como lo hemos señalado en otras ocasiones, y es importante recordarlo, desde septiembre de 2024, la confrontación entre grupos criminales ha afectado la vida cotidiana de las familias sinaloenses”, expresó.

La persistencia de la violencia contrasta con los resultados operativos expuestos por el funcionario, quien aseguró que las instituciones federales mantienen acciones permanentes de patrullaje, vigilancia, inteligencia e investigación.

“No se trata de operativos aislados, ni de acciones que concluyan después de una detención. Todos los días, las instituciones de seguridad realizan patrullajes, labores de vigilancia, operaciones de inteligencia e investigación para atender a quienes generan violencia”, afirmó.

Entre los resultados que destacó se encuentra el aseguramiento de más de 7 mil 400 armas de fuego en Sinaloa, cifra que, según explicó, representa aproximadamente el 20 por ciento de las armas aseguradas en todo el País durante el periodo referido.

También resaltó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, en Guasave, el pasado 20 de noviembre, así como la captura de seis presuntos integrantes de las autodenominadas Fuerzas Especiales Avendaño, a quienes relacionó con diversos hechos violentos registrados en Culiacán.

Pese a estos resultados, García Harfuch reconoció que la presencia de fuerzas federales no es suficiente si las policías estatales y municipales no cuentan con las condiciones necesarias para atender a la población.

“La presencia federal es indispensable para frenar a las organizaciones criminales, pero también es indispensable fortalecer las instituciones locales, porque son las primeras en responder a las situaciones locales”, sostuvo.

El funcionario argumentó que una parte fundamental de la estrategia de seguridad consiste en mejorar el equipamiento, la capacitación y las capacidades de inteligencia de las corporaciones locales.

En ese contexto, justificó la entrega de más de 200 vehículos para las instituciones policiales de Sinaloa. En Culiacán fueron concentradas 104 unidades: 57 destinadas a la Policía Estatal y 47 a la corporación municipal.

También anunció que la próxima semana se realizará la entrega de unidades para la Policía Municipal de Mazatlán y que llegarán más vehículos blindados para las corporaciones estatal y municipal de Culiacán.

García Harfuch sostuvo que el propósito es ampliar la cobertura territorial y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

“El objetivo no es solamente incrementar el número de patrullas, es que las corporaciones y sus elementos cuenten con mejores condiciones para realizar su trabajo y que puedan llegar a tiempo cuando una persona necesita ayuda”, manifestó.

A estas acciones se suma el proyecto de un centro de monitoreo carretero federal para los tramos Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango, que contempla 240 puntos de monitoreo, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas.

El Secretario aseguró que el Gobierno federal mantendrá las operaciones contra las organizaciones criminales.

“Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra todos los grupos criminales que generan violencia, sin distinción de organización o facción”, afirmó.

Aunque el funcionario presentó las detenciones, decomisos y destrucción de laboratorios como resultados de la estrategia federal, no expuso indicadores que permitan establecer cuánto han contribuido estas acciones a reducir la violencia o a mejorar las condiciones de seguridad para las familias sinaloenses.