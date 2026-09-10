Presume Vialidad 600 camiones y reducción de 75% en accidentes del transporte público

La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa aseguró que el transporte público estatal cuenta actualmente con más de 600 unidades, luego de que hace dos años la flota no alcanzaba los 400 camiones, y reportó una reducción del 75 por ciento en los accidentes.

Marcos Antonio Osuna Moreno, director de la dependencia, señaló que el crecimiento de la flota forma parte de las acciones emprendidas para mejorar el servicio y recuperar rutas que dejaron de operar o disminuyeron considerablemente su demanda después de la pandemia.

“Ya llegamos a más de 600 camiones. Hace dos años no llegábamos a 400, hoy tenemos ya 600”, sostuvo.

Explicó que una de las dificultades para mantener algunas rutas es la caída en el número de pasajeros en determinados sectores de las ciudades.

Puso como ejemplo algunas rutas de la Colonia Morelos, donde, según dijo, anteriormente se vendían entre 600 y 700 boletos, mientras que actualmente la demanda puede reducirse hasta unos 150 pasajeros.

Ante esta situación, la dependencia trabaja en la reactivación de rutas que considera necesarias para atender principalmente a los habitantes que permanecieron en esas zonas y que todavía requieren del transporte público.

“Estamos tratando de atender esas necesidades de los adultos mayores, de la gente que se quedó a vivir, que no se movió, pero bajó mucho la afluencia”, explicó.

Además del incremento de unidades, la dependencia lleva a cabo un programa de repotenciación de camiones.

Osuna Moreno informó que más de 300 unidades han sido sometidas a trabajos de rehabilitación y que actualmente hay más de 100 camiones en talleres.

La meta, dijo, es que para febrero del próximo año las 600 unidades que integran la flota se encuentren repotencializadas o en condiciones adecuadas de operación.

Otro de los cambios que destacó fue el incremento en el uso de aire acondicionado. De acuerdo con el funcionario, actualmente alrededor del 77 por ciento de las unidades utilizan este sistema.

Aseguró que los camiones que cuentan con aire acondicionado son operados a alrededor de 22 grados, debido a las altas temperaturas que se registran en Sinaloa.

En materia de seguridad, Osuna Moreno informó que en Mazatlán las unidades cuentan ya con cámaras de videovigilancia, GPS y botón de pánico, y afirmó que no se han registrado asaltos en los camiones en ese municipio.

La dependencia también atribuyó parte de la mejora en la seguridad y operación a la capacitación de los operadores.

El año pasado, señaló, fueron capacitados más de 3 mil 500 choferes en el estado, mediante convenios con ICATSIN y Conalep.

Aclaró que estos cursos no están dirigidos a enseñarles a conducir, sino a sensibilizarlos sobre las condiciones particulares de las ciudades y sobre la atención que deben brindar a distintos sectores de la población.

Entre los temas abordados se encuentran la atención a adultos mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad, así como las disposiciones legales relacionadas con estos grupos.

Según Osuna Moreno, la capacitación y supervisión de los operadores han contribuido a una reducción sustantiva de los accidentes, que ubicó en 75 por ciento.

“Tratamos de estar supervisando constantemente las conductas de los compañeros chóferes y la verdad que han mejorado sustantivamente”, afirmó.

Sobre los retrasos en las rutas ocasionados por el intenso tráfico que actualmente registra Culiacán, el funcionario pidió paciencia a los usuarios.

Explicó que la dependencia no tiene control sobre retenes, congestionamientos y otras situaciones que pueden afectar los tiempos de recorrido.

Reconoció que estas circunstancias pueden generar retrasos de cuatro o cinco minutos en determinadas rutas y afirmó que, cuando es posible, se busca compensar los tiempos.

Reconoció que continúan recibiendo quejas de los usuarios por distintas situaciones relacionadas con el servicio, aunque aseguró que todas son atendidas a través de los mecanismos de comunicación de la Dirección de Vialidad y Transportes.

Sostuvo que la dependencia continuará trabajando tanto en la renovación de las unidades como en la recuperación de rutas y la supervisión de los operadores para mejorar el servicio de transporte público en el Estado.