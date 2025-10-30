$!Presuntas inconsistencias en elecciones de la UAS encienden manifestaciones estudiantiles

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron una serie de manifestaciones y protestas con motivo de la jornada de elección de consejeros universitarios y consejeros técnicos, en la cual denunciaron inconsistencias. La UAS sometió a escrutinio de su comunidad la renovación del Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de Gobierno rosalino, en 96 unidades académicas distribuidas en las cuatro unidades regionales.

Entre las inconformidades señaladas por el alumnado, acusaron impedimentos para el registro de planillas de estudiantes que buscaban contender por un espacio en el Consejo Universitario. Asimismo, denunciaron irregularidades y obstáculos para que el estudiantado ejerciera su derecho al voto.