$!Presuntas inconsistencias en elecciones de la UAS encienden manifestaciones estudiantiles

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizaron una serie de manifestaciones y protestas con motivo de la jornada de elección de consejeros universitarios y consejeros técnicos, en la cual denunciaron inconsistencias.
La UAS sometió a escrutinio de su comunidad la renovación del Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de Gobierno rosalino, en 96 unidades académicas distribuidas en las cuatro unidades regionales.
Entre las inconformidades señaladas por el alumnado, acusaron impedimentos para el registro de planillas de estudiantes que buscaban contender por un espacio en el Consejo Universitario.
Asimismo, denunciaron irregularidades y obstáculos para que el estudiantado ejerciera su derecho al voto.
Dicha situación provocó movilizaciones estudiantiles en los interiores de planteles como la Preparatoria Hermanos Flores Magón, en el Centro de Culiacán.
Los reclamos universitarios también se hicieron presentes en las afueras de la Preparatoria Central Diurna, así como en la Plazuela Rosales, ambas en Culiacán, donde alumnos de bachillerato exigieron respeto a su derecho al voto.