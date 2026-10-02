Presunto asesino de hermano de Cuén será juzgado bajo el sistema penal tradicional

El proceso contra Florentino “N”, detenido como presunto responsable del homicidio de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano del ex Rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, se lleva bajo el sistema penal tradicional y no mediante el sistema acusatorio vigente.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel, explicó que por tratarse de un homicidio ocurrido en 2012, el proceso corresponde al esquema anterior de justicia penal.

En Culiacán, el sistema acusatorio entró en vigor hasta el 13 de junio de 2016, por lo que los hechos ocurridos antes de esa fecha se tramitan bajo las reglas del sistema penal tradicional.

Por ello, aclaró que en este caso no se realizará una audiencia pública como las que actualmente se llevan a cabo dentro del sistema acusatorio.

“Ese juicio, ese asunto se está llevando en el juzgado penal tradicional, no es de sistema acusatorio, según recuerdo”, señaló.

Chávez Rangel explicó que una de las principales diferencias entre ambos sistemas es que el acusatorio se desarrolla mediante audiencias, que generalmente son públicas, mientras que en el sistema tradicional el procedimiento es fundamentalmente escrito.

“Es más que en audiencias públicas, es a través de promociones cómo se mueve el asunto; es decir, el Ministerio Público no va en una audiencia en donde va a acusar ante el juez, sino que promueve. Es por escrito el procedimiento”, detalló.

El Magistrado explicó que cuando en 2008 comenzó la implementación de la reforma constitucional que dio paso al nuevo sistema de justicia penal, los asuntos que ya se encontraban en trámite continuaron bajo las reglas del sistema anterior.

“Las personas que cometieron algún ilícito antes, pues son juzgadas con el sistema anterior, pues que es en el cual ya estaban siendo juzgadas”, indicó.

Actualmente, agregó, en Sinaloa existen tres juzgados de penal tradicional, ubicados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.

Florentino “N”, de 44 años, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, ocurrido el 2 de julio de 2012 sobre el Paseo Niños Héroes, en Culiacán.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, acusado de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y retribución dada.