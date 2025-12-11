Presupuesto educativo 2026 aumenta, pero mantiene recortes en áreas críticas: Mexicanos Primero Sinaloa

Aunque el presupuesto educativo de Sinaloa para 2026 muestra un incremento general, este no garantiza la atención de los problemas fundamentales de aprendizaje, señaló Mexicanos Primero Sinaloa al presentar un análisis técnico del gasto aprobado.

De acuerdo con la organización, el Estado ejercerá 78 mil 344 millones de pesos el próximo año, de los cuales 37 mil 195 millones se destinarán a educación, lo que representa un incremento real de 2.81 por ciento.

Durante la exposición del estudio, la presidenta de Mexicanos Primero Sinaloa, Nuria Alejandra González Elizalde, afirmó que el aumento por sí solo no puede representar atención integral a la educación.

“Un aumento en el presupuesto no significa resolver los problemas fundamentales del aprendizaje; necesitamos decisiones basadas en datos y enfocadas en quienes más lo requieren”, dijo.

Explicó que el presupuesto estatal crece en términos globales, pero mantiene reducciones en programas dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Indicó que el análisis fue entregado al Congreso el 28 de noviembre, junto con una solicitud de reunión de trabajo para discutir los hallazgos y propuestas. Señaló que no hubo respuesta y que el presupuesto fue aprobado el 9 de diciembre sin que hubiera una deliberación técnica previa con organizaciones especializadas.



Equidad e inclusión

En esta dimensión, el estudio detectó un incremento del 24.8 por ciento para telebachillerato comunitario, considerado por la organización como un avance relevante debido a que este modelo es, en muchos casos, la única oferta disponible para jóvenes en comunidades apartadas.

Sin embargo, también identificó retrocesos: el programa de fortalecimiento a la educación especial presenta una reducción del 32.2 por ciento real, mientras que el apoyo a migrantes disminuye 3.4 por ciento.

“Estos recortes debilitan la capacidad del estado para atender a estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación”, expuso.



Formación docente

La organización destaca incrementos a instituciones formadoras de docentes: la Normal de Especialización crece 11.5 por ciento; la Normal de Sinaloa, 6 por ciento; la Normal Experimental de El Fuerte, 4.4 por ciento; y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, 3.2 por ciento. Se trata, según el análisis, de avances favorables en la formación inicial.

No obstante, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) registra una disminución del 4.6 por ciento real.

Mexicanos Primero Sinaloa advierte que fortalecer la formación inicial no es suficiente si no se garantiza actualización continua y acompañamiento pedagógico.

“Estamos sembrando mejor, pero descuidando el cultivo diario”, señaló la presidenta del organismo.



Primera infancia

El programa de expansión de educación inicial presenta una reducción del 2.8 por ciento, lo que implica menor capacidad institucional para llegar a zonas rurales, madres adolescentes y familias con rezago social. Según el análisis, sin crecimiento en la primera infancia, las desigualdades se consolidan desde los primeros años de vida.



Infraestructura educativa

El presupuesto aprobado contempla un aumento del 27.1 por ciento real en infraestructura básica, un avance que, de acuerdo con la organización, permitirá atender planteles deteriorados y mejorar condiciones mínimas para el aprendizaje.



Conclusiones y llamado al Estado

Mexicanos Primero Sinaloa concluye que el presupuesto 2026 muestra avances en telebachillerato, infraestructura básica y formación inicial, pero presenta retrocesos estructurales en educación especial, formación continua, primera infancia e infraestructura escolar en varios niveles.

El organismo sostiene que, con estos ajustes, no se garantiza plenamente el derecho a aprender.

Por ello, emitió un exhorto al Congreso y al Gobierno del Estado para invertir en lo más importante, priorizando el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes; y diseñar el presupuesto educativo 2027 con base en evidencia, participación ciudadana y diagnóstico técnico.

También se solicitó abrir espacios de trabajo técnico y colaboración con organizaciones especializadas y corregir retrocesos que afectan a poblaciones vulnerables.