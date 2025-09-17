Presupuesto para agricultura no incentiva productividad ni competitividad, advierte Caades

El proyecto de presupuestales 2026 para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural consiste principalmente en apoyos económicos y transferencias directas a agricultores, pero sin incentivar la productividad ni competitividad en la producción de alimentos, advirtió la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

A través de un comunicado el presidente del organismo, Jesús Alberto Rojo Plascencia, explicó que la mayor parte de presupuesto estimado para el sector son aquellos como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Acopio para el Bienestar y los que opera Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex.

Sin embargo, señaló, ello no fomenta ni mejora la productividad, lo que se refleja en que el 60 por ciento del consumo total de granos proviene de importaciones, cuando hace siete años la dependencia era del 40 por ciento.

De ahí, planteó que es indispensable fortalecer el Programa de Acopio para el Bienestar (precio de garantía a productos básicos), y este debe garantizar su continuidad y actualizar el ingreso garantizado para pequeños y medianos productores de trigo, cuyo precio actualmente es de 7 mil 50 pesos por tonelada

Agregó que debe incorporarse un programa específico para pequeños y medianos productores de maíz, que respalde un modelo de agricultura por contrato con precios garantizados basados en los costos reales de producción, sumado a un apoyo para la compra de coberturas.

Por otro lado, el presidente de Caades urgió a que a partir de la planificación presupuestal se atiendan desafíos inmediatos para el campo en materia de sanidad, como la erradicación del gusano barrenador, el control de la mosca de la fruta y el manejo fitosanitario en hortalizas.