Presupuesto para centros de rehabilitación de Culiacán fue reasignado a otros apoyos sociales, dice Alcalde

El recurso destinado a los centros de rehabilitación para personas con adicciones y contemplado en el Presupuesto Municipal del 2024 y 2025 fue reasignado a otros apoyos sociales considerados de mayor vulnerabilidad durante el contexto de inseguridad en la ciudad, señaló el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

La declaración pública de Gámez Mendívil se da luego de que Miguel Guerra Angulo, presidente del Movimiento para Sinaloa sin Adicciones y director del Centro de Rehabilitación Esperanza de Culiacán, A.C., denunciara que el Ayuntamiento no ejerció el recurso anual, incluido en el rubro de apoyos sociales, de 400 mil pesos aprobado desde 2024 ni el del 2025 para estos espacios, lo que ha generado un rezago acumulado de 800 mil pesos.

El Alcalde explicó que si bien existía un proyecto para apoyar a los centros de rehabilitación, durante 2025 se enfrentó un año extraordinario que obligó al Ayuntamiento a tomar decisiones presupuestales para atender otras problemáticas sociales consideradas más urgentes.

“El 2025 fue un año extraordinario con muchas dificultades donde tuvimos que hacer valoraciones y tomar decisiones para apoyar a través de incentivos, o en apoyo en especie, en económico, a otras a otras situaciones de mayor vulnerabilidad. Recordemos el tema de los comerciantes del Centro, de los tianguis, de personas que tenían una necesidad más urgente”, resaltó.

Explicó que, aunque existe un proyecto y un diseño presupuestal anual, en la práctica diaria se toman decisiones distintas.

“Hay una definición de un proyecto de un diseño que se proyecta a invertir durante un periodo, pero ya en el ejercicio del día a día, pues uno va tomando decisiones y esa ha sido la razón”, expresó.

Recordó que el apoyo municipal a estos centros había sido suspendido desde 2019 y que fue su administración la que lo retomó en 2023, aunque únicamente mediante apoyos en especie.

Añadió que en la última semana de diciembre se sostuvo una reunión con representantes de los centros para definir los mecanismos de apoyo que se aplicarán durante 2026.

Durante el mes de septiembre de 2024, Ayuntamiento de Culiacán inició la dispersión de apoyos de 5 mil pesos a comerciantes afectados por la crisis de violencia en el municipio.

Para ello, el Cabildo aprobó dos dictámenes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, y en ellos se incluyen programas de apoyo económico para comerciantes.

Este esquema, llamado “Programa de Apoyos Económicos con Sentido Social al Comercio”, contempló una bolsa de 5 millones de pesos para beneficiar a 2 mil comerciantes inscritos en el padrón municipal.

El apoyo se dirigió únicamente a comerciantes, locatarios y tianguistas con permiso vigente para vender en la vía pública.