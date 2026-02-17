$!Prevalecen en sierra de Sinaloa condiciones con bajas temperaturas; Culiacán mantendrá tardes calurosas

Mientras que la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá cielos mayormente despejados y tardes calurosas en Culiacán y gran parte del Estado, el avance del frente frío número 35 comenzará a sentirse con fuerza en las zonas serranas y rachas de viento en la entidad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos de este 17 de febrero, el fenómeno invernal provocará temperaturas entre 32 y 36 grados y un descenso en las temperaturas mínimas hacia el amanecer de este miércoles, especialmente en el norte y las zonas altas.

En las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, el termómetro podría caer hasta los 4 y 10 grados.

En municipios como Choix, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá tendrán entre 10 y 15 grados.

Para la zona centro y sur, incluyendo Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, se esperan temperaturas de 13 a 16 grados.

Para Culiacán, este martes se espera una temperatura máxima de 32 grados, con una mínima de 14 grados bajo condiciones de cielo poco nuboso.

Aunque el sol predominará durante el día, se prevén rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora debido al empuje del frente frío.