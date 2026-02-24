Prevé CESP reducción de violencia en Sinaloa tras deceso de líder del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, podría contribuir a la reducción de la violencia en Sinaloa, consideró el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El coordinador general del organismo, Miguel Calderón Quevedo, explicó que a mediano y largo plazo este acontecimiento podría influir en la disminución de hechos violentos durante 2026, año que, según sus proyecciones, podría marcar una salida gradual de la crisis de inseguridad.

“Más hacia el mediano y largo plazo, lo que podemos esperar es lo que hemos confirmado en nuestros pronósticos, al inicio de este año, que 2026 puede ser un año en el que salgamos de la crisis de esta inseguridad en la que hemos estado ya por larga data”, apuntó.

“Este factor que no estaba en la agenda y que sucedió de manera inesperada, que es la caída de uno de los grandes líderes del crimen organizado en México, que tenía, según los reportes de los medios, alguna participación en el conflicto en Sinaloa, pues seguro tendrá un impacto positivo acá. ¿Cuál es nuestra expectativa? Que bajen el número de acontecimientos violentos en parte debido a este factor y que también tenga un impacto en la baja en la incidencia delictiva”, destacó.

Señaló que la expectativa es observar una tendencia a la baja principalmente en homicidios, privación ilegal de la libertad y robo de vehículos, delitos estrechamente ligados a la dinámica del crimen organizado.

“Es decir, que tengamos un reporte con tendencia a la baja en homicidios, fundamentalmente, en privación ilegal de la libertad y en robo de vehículos que son los tres delitos que están muy ligados a la dinámica de delincuencia organizada”.

Tras el hecho, el pasado domingo 22 de febrero, se registraron bloqueos y suspensión de algunas actividades laborales y escolares en el sur del estado.

Sin embargo, Calderón Quevedo calificó el impacto como marginal y señaló que el resto de la entidad permaneció en calma.

Sobre posibles reacomodos dentro de la organización delictiva, estimó que estos escenarios podrían presentarse en regiones donde ese grupo tenía mayor presencia, como Jalisco y zonas cercanas.

Añadió que el CESP mantiene reuniones periódicas con mandos policiales y militares para dar seguimiento a la incidencia delictiva, donde reiteran su respaldo a las corporaciones de seguridad.

Reconoció que la capacidad operativa de los grupos criminales ha dificultado reducir los delitos a niveles mínimos.

“Sin embargo, la capacidad delincuencial ha sido de tal magnitud que no no hemos podido reducir a los mínimos deseables esa incidencia delictiva debido a que la capacidad de abastecimiento de armamento, de municiones y de lamentablemente de personal recurso humano ha sido sorprendente”, destacó.

Indicó que los registros muestran que los homicidios se triplicaron tras la crisis de seguridad iniciada en septiembre de 2024, lo que evidencia la relación entre el aumento de la violencia y la actividad del crimen organizado.

Reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y afirmó que la operación demuestra la capacidad del Estado para enfrentar amenazas delictivas.

“Esa capacidad que mostraron Pues habla de que hay capacidades, hay pues quien defienda de las amenazas de la delincuencia a la sociedad a la que somos partes y este es el Ejército, sin duda”.