Prevé CMIC beneficio a constructoras locales nuevo crédito para obras en Sinaloa

CULIACÁN._ La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sinaloa manifestó que el nuevo crédito del Gobierno del Estado para obras beneficiará a constructoras locales.

La presidenta de CMIC en la Zona Centro, Kenia Judith Castro Castro, manifestó que socios y socias esperan las convocatorias públicas de las licitaciones de obras del nuevo crédito para participar.

Con ello, indicó, se abren oportunidades para las constructoras de Sinaloa.

Manifestó que se espera mucha obra y los socios y socias están en espera de los procesos de licitación.

“Sabemos que el crédito es totalmente licitado, estamos muy pendientes de las convocatorias, de los procesos de inscripción y sobre todo estarles mandando puntualmente la información a los socios para que todos tengan la oportunidad de participar”, expresó.

Castro Castro estuvo en la comparecencia del Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio quien presentó ante diputados el desglose de obras del Cuarto Informe del Gobernador, Rubén Rocha.

Manifestó que en la obra pública que se estuvo trabajando por parte de socios de la Cámara fue en obras de pavimentación de calles, agua potable, drenaje y rescate de espacios públicos como parques, que es un programa implementado por el Gobernador Rubén Rocha y se espera que este año sean más las obras de este tipo.