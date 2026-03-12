Prevé Conagua cerrar ciclo agrícola en Sinaloa con hasta 17% de almacenamiento en presas

Las presas de Sinaloa podrían cerrar el ciclo agrícola 2025-2026 con alrededor del 17 por ciento de almacenamiento, volumen que permitiría mantener reservas de agua mientras inicia la temporada de lluvias, informó el director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Acosta Rodríguez.

Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que las condiciones actuales permiten garantizar el cumplimiento de los compromisos de entrega de agua para riego y el abasto para la población.

Indicó que actualmente el sistema de presas del estado se encuentra alrededor del 24 por ciento de su capacidad.

“Estamos en condiciones favorables en este momento”, expresó.

Detalló que en el sistema del Río Fuerte el almacenamiento se encuentra cerca del 21.8 por ciento y aún se deben entregar alrededor de 627 millones de metros cúbicos de agua para riego, volumen que, aseguró, está garantizado.

En el caso del sistema Culiacán-Humaya-Mocorito, el nivel de almacenamiento ronda el 23 por ciento, con compromisos de entrega de poco más de 460 millones de metros cúbicos.

También el sistema del Río Sinaloa, que incluye las presas Gustavo Díaz Ordaz, conocida como La Angostura, y Guillermo Blake Aguilar, presenta condiciones que permiten cumplir con los volúmenes comprometidos para el sector agrícola.

Acosta Rodríguez explicó que las condiciones actuales se han visto favorecidas por factores climáticos registrados en los primeros meses del año.

Indicó que durante enero se registraron precipitaciones que aportaron agua adicional a las presas, mientras que las altas temperaturas han provocado un desarrollo más temprano de los cultivos.

Esto generó menores requerimientos de riego en algunas parcelas, lo que redujo las extracciones de agua de los embalses.

Estimó que para mayo, cuando concluya el ciclo agrícola, los niveles de almacenamiento podrían ubicarse cerca del 20 por ciento.

“En el peor de los casos estaríamos muy del orden del 17 por ciento”, señaló.

El funcionario explicó que ese volumen permitiría mantener reservas de agua mientras inicia la temporada de lluvias de verano.

Recordó que Sinaloa ha atravesado tres años consecutivos de condiciones de sequía, cuando estadísticamente estos periodos suelen durar entre uno y dos años.

Sin embargo, señaló que los indicadores hidrológicos muestran señales de mejora, aunque el pronóstico oficial de lluvias para el verano será emitido por el Servicio Meteorológico Nacional hasta el mes de mayo.

Mientras tanto, dijo, se mantendrá como prioridad el suministro de agua para consumo humano.

Durante la rueda de prensa también recordó que se mantiene vigente un decreto de facilidades administrativas para regularizar concesiones de agua que se encuentren vencidas.

Este acuerdo, emitido en octubre de 2025, permite a usuarios agrícolas, pecuarios y de uso público urbano actualizar sus títulos de concesión hasta el 28 de abril.

El programa está dirigido principalmente a usuarios con concesiones de hasta 500 mil metros cúbicos de agua.

Acosta Rodríguez explicó que en el caso de los usuarios agrícolas y pecuarios el trámite no tiene costo.

Añadió que la regularización de concesiones es un requisito para acceder a programas de apoyo, como el subsidio eléctrico para el uso agrícola del agua.

Indicó que quienes no regularicen su situación podrían quedar sin certeza jurídica sobre el uso del recurso y además perder acceso a estos apoyos.

Por ello, hizo un llamado a los usuarios que aún tengan trámites pendientes a acercarse a la Comisión Nacional del Agua para recibir orientación.

Los trámites pueden realizarse en línea, aunque también se ofrece asesoría presencial en las oficinas del organismo.