Prevé EMUN contracción económica en Navolato de hasta el 50%; piden mayor coordinación al Ayuntamiento

Empresarios Unidos por Navolato anticiparon un cierre de año complicado y un primer trimestre de 2026 aún más adverso, con una contracción económica que podría rebasar el 50 por ciento.

Jorge Armando Quevedo Beltrán, presidente del organismo empresarial, señaló que aún con el pago masivo de aguinaldos, el comercio local registra una pérdida de al menos 30 por ciento en su poder de venta.

Atribuyó estas cifras al impacto económico de la crisis social y al retraso de más de 40 días en la horticultura, uno de los principales motores económicos de la región.

“En sectores en general, comercio, servicios, y turismo, estamos reportando aproximadamente que aún ya teniendo aguinaldos y todo un 30 por ciento, más o menos vamos a tener una contracción en la economía y para el año próximo, obviamente nuestra economía se va estresar más y vamos a seguramente a superar el 50 por ciento”, advirtió.

“Navolato no tenía la crisis social que estamos viviendo hoy respecto a lo pasado. Entonces yo creo que eso pues hay varios factores, el mercado internacional, el precio de los granos, tenemos una incertidumbre en materia de aranceles, hay varios factores que nos hacen pensar que vamos a tener una proyección negativa a principios de año”, apuntó.

Indicó que, aunque han observado un repunte temporal en el consumo, este ha sido anticipado y con horarios reducidos, tanto en Navolato como en Culiacán.

En materia turística, Quevedo advirtió una contracción superior al 50 por ciento para el cierre de año, anticipando una baja en la llegada de connacionales que tradicionalmente visitan a sus familias durante las fiestas decembrinas.

Esto, dijo, afecta de manera directa al sector restaurantero, que depende de estancias prolongadas para incrementar el consumo.

“Aparte del tema del asunto de la caída en el poder del consumidor y obviamente se impacta en el tema de la venta, estamos nosotros contemplando que seguramente vamos a tener una contracción también en materia de turismo para cierre de año muy superior al 50 por ciento”.

En ese sentido, subrayó que, aunque existe coordinación con el Gobierno del Estado, no se observa una activación efectiva por parte del Ayuntamiento de Navolato, lo que ha agravado el deterioro económico.

Señaló retrasos de hasta seis meses en pagos a proveedores, lo que complica la obra pública y los servicios municipales.

Entre los principales pendientes, mencionó la falta de mantenimiento en la carretera Culiacán–Navolato, como iluminación, bacheo, señalización y pintura vial, lo que, dijo, genera incertidumbre y resta confianza a los visitantes, particularmente a quienes acuden a las playas.

También criticó la suspensión de obras y servicios en el pueblo señorial de San Pedro, donde la recolección de basura se realiza solo una vez por semana, pese a contar con más de 3 mil 500 habitantes, situación que consideró incongruente con su vocación turística.

“Es un llamado al municipio para que le dé más certeza al turista que recurre a la playa, sobre todo de regreso”.

Ante este panorama, anunció que los empresarios analizan enviar un oficio formal al Alcalde a partir de enero para solicitar mesas de trabajo y coordinación, ya que estiman la pérdida de más de 5 mil empleos entre enero y marzo, el periodo más crítico del año.

“Yo creo que sí, vamos a hacer un extrañamiento al presidente municipal para que se ponga a trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado y obviamente con la iniciativa privada porque estamos jalando cada quien por su rumbo y no nos vemos en coordinación, pues eso nos preocupa mucho porque vamos a perder empleos, nosotros calculamos más de 5 mil empleos entre enero y marzo, que es la temporada negativa más fuerte”, destacó.