Prevé Gobierno de Sinaloa abonar para 2027 deudas heredadas de Malova y Quirino, pero alcanzarán a la próxima administración

El Gobierno de Sinaloa prevé abonar para 2027, final del actual sexenio, parte de la deuda que les heredó los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, que ascendió a 17 mil 141 millones de pesos entre deuda pública y pasivos. Se proyecta pagar en total 14 mil 262 millones de pesos, y el resto quedaría pendiente para la próxima administración.

En total quedarían pendientes a liquidar 2 mil 879 millones de pesos que alcanzarían a la siguiente administración.

De manera desglosada, 5 mil 251 millones de pesos de deuda heredada corresponden a un crédito a largo plazo que fue enterado a la actual administración en el proceso de entrega-recepción en 2021. Pero la mayor parte, 11 mil 890.3 millones de pesos, corresponde a pasivos heredados por gobiernos anteriores, principalmente de Mario López Valdez y de Quirino Ordaz Coppel de acuerdo a la administración actual.

El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Joaquín Landeros Güicho, señaló que al día de hoy se han pagado 8 mil 937 millones de pesos, y que para el fin de la actual administración se proyecta pagar en total 14 mil 262 millones de pesos.

Entre los adeudos heredados se encuentra el pago de aguinaldo 2021 para 95 mil trabajadores del Gobierno de Sinaloa que tuvo que absorber la administración actual por mil 416 millones de pesos. Así como la multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria por 2 mil 300 millones de pesos por manejos irregulares de auditorías fiscales del que ya se ha pagado en un 63 por ciento.

Dentro del total de deudas heredadas el Gobierno de Sinaloa también enfatizó los compromisos de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante el SAT por concepto del impuesto sobre la renta de 2015 al 2019 que el estado ha absorbido por un monto total de 2 mil 992 millones de pesos.

El Gobernador Rubén Rocha Moya detalló que la estrategia para atender los adeudos ha tenido que ajustarse tomando presupuesto propio del estado y solicitando préstamos para obra pública, como lo es en el caso de los 2 mil 300 millones de pesos de multa que impuso el SAT, de los cuales ya fueron pagados mil 468 millones de pesos.

“Lo que haces es, en lugar de meter en el presupuesto de egresos una cantidad determinada de obra, esa obra la haces con el crédito y lo que no metes de obra en el presupuesto lo puedes considerar fondo para comenzar a abonar. Es lo que tenemos que hacer”, detalló Rocha Moya.