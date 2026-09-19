Prevé Gobierno de Sinaloa erogar más de $3 mil millones en aguinaldos; municipios ya han solicitado apoyo

El Gobierno de Sinaloa prevé erogar este 2026 más de 3 mil millones de pesos para el pago de aguinaldos de más de 50 mil trabajadores, mientras que algunos ayuntamientos ya comenzaron a solicitar apoyo para poder cumplir con esta obligación, informó Joaquín Alberto Landeros Guicho, Secretario de Administración y Finanzas.

El funcionario señaló que el Estado todavía no cuenta con la totalidad de los recursos para los aguinaldos, pero aseguró que tiene ahorros proporcionales y que espera completar la bolsa entre noviembre y diciembre.

“Tenemos los ahorros proporcionales para el aguinaldo, o sea, no lo tenemos completo aún, pero... de aquí a diciembre más tardar”, señaló.

Landeros Guicho explicó que el monto destinado a aguinaldos ha aumentado de manera importante en los últimos años. En 2021, dijo, el gasto anual era de alrededor de mil 750 millones de pesos, mientras que este año superará los 3 mil millones.

Atribuyó el incremento a los aumentos salariales y a la creación de nuevas plazas, particularmente en el sector Salud.

“Por ejemplo, en salud, el incremento de las bases nos cuesta más de 400 millones al año”, dijo.

“En ese sentido, ha ido incrementando la estabilidad también de los salarios y ya superior a los 3000 millones este año”.

Añadió que el incremento correspondiente al sector educativo también representa un costo superior a 400 millones de pesos anuales para el Estado, aunque precisó que este deriva de decisiones tomadas por la Federación.

El Secretario aseguró que el Gobierno estatal mantiene una estrategia de ahorro durante el año para garantizar el pago de las prestaciones laborales y sostuvo que no prevé problemas para el cierre del ejercicio.

En paralelo, algunos ayuntamientos ya se han acercado al Gobierno estatal debido a dificultades financieras para cubrir sus aguinaldos.

Landeros Guicho mencionó a Cosalá, Mocorito y Guasave entre los municipios que hasta ahora han solicitado apoyo.

“Algunos tienen problemáticas financieras, rumbo al tema de sus aguinaldos”, dijo.

Señaló que el Gobierno estatal está elaborando estrategias para respaldarlos y afirmó que este tipo de apoyos se realizan cada año con los municipios que los solicitan.

“En realidad todos los años los apoyamos, al que se acerca”, expresó.

El funcionario anticipó que podrían sumarse más municipios a las solicitudes conforme se acerque el cierre del año.

“Ya ahorita empieza el desfile”.