Prevé Gobierno de Sinaloa iniciar primera fase del C5 antes de cerrar el año

El Gobierno de Sinaloa prevé iniciar antes de que concluya 2026 la primera fase de transformación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo en un C5, como parte de un plan de inversión para fortalecer las capacidades tecnológicas de las corporaciones de seguridad.

Durante su visita a Juan José Ríos este jueves, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que el proyecto fue uno de los temas abordados con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su visita a Sinaloa.

“Por eso él tuvo una reunión de trabajo en el C4 para conocer más a detalle de cómo viene trabajando la Policía Estatal y porque el plan es generar una serie de apoyos, una inversión que yo les he venido anunciando antes del cierre del año para justamente fortalecer el C4 que queremos se convierta en C5”, declaró.

Domínguez Nava explicó que la transformación requiere una inversión considerable, por lo que el Gobierno estatal pretende comenzar con una primera etapa antes de finalizar el año.

“El C4 a C5 es un tema tecnológico, ¿no? Son capacidades tecnológicas y, por supuesto, que Sinaloa lo requiere y ese es un reto de los principales que tenemos”, expresó.

La Mandataria no precisó el monto que se destinará al proyecto ni detalló qué equipos o sistemas tecnológicos se adquirirán en esta primera fase.

La visita de García Harfuch, realizada el miércoles 28 de octubre, incluyó una revisión del funcionamiento del C4 y de las necesidades de las corporaciones policiales, como parte de la estrategia federal para reforzar la seguridad en Sinaloa.