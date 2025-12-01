Prevé Gobierno de Sinaloa pagar en 2027 deudas heredadas de Malova y Quirino

El Gobierno de Sinaloa prevé liquidar para 2027 la deuda que les heredó los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, que ascendió a 17 mil 141 millones de pesos.

El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Joaquín Landeros Güicho, señaló que al día de hoy se han pagado mil 468 millones de pesos, equivalente al 63 por ciento y se proyecta la liquidación de esta deuda para el 2027.

El funcionario estatal presentó en la Conferencia Semanera un informe sobre los compromisos financieros recibidos por la administración estatal y los pagos efectuados a la fecha.

Explicó que la actual gestión recibió una deuda heredada por más de 17 mil 141 millones de pesos, integrada por deuda a largo plazo y pasivos no cubiertos de años anteriores.

Landeros Guicho detalló que esta deuda está conformada por dos conceptos.

“La deuda a largo plazo debidamente notificada en entrega recepción en el 2021 y pasivos heredados por gobiernos anteriores principalmente por el Gobernador Mario López Valdéz y el Gobernador Quirino Ordaz por más de 11 mil 890 millones de pesos”.

Entre los compromisos cubiertos, informó que la administración actual asumió el pago del aguinaldo del 2021, presuntamente omitida por la administración de Quirino Ordaz por mil 416 millones de pesos, recurso que correspondía a más de 95 mil trabajadores.

También explicó que derivado de malas prácticas en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, se recibió una sentencia que ordenó el pago, el reintegro, de 2 mil 300 millones de pesos.

En aportaciones no enteradas a fondos de seguridad social, indicó que durante administraciones previas se adeudaban mil 399 millones a IPES, y mil 031 millones al Issstesin, entre otras, sumando un total de 2 mil 600 millones de pesos.

Sobre este pasivo, dijo que al día de hoy se ha pagado más de mil 222 millones beneficiando a más de 14 mil 900 personas jubiladas.

Respecto a compromisos con proveedores entre 2011 y 2016, señaló que se generaron sentencias e indemnizaciones por un total de más de mil 645 millones de pesos.