Prevé Secretaría de Salud repunte de dengue en Sinaloa a partir de agosto tras lluvias

La Secretaría de Salud de Sinaloa prevé un incremento en los casos de dengue durante los próximos meses, luego del inicio de la temporada de lluvias, informó Cuitláhuac González Galindo.

El Secretario de Salud señaló que actualmente se tienen registrados 445 casos confirmados en la entidad, sin defunciones.

Explicó que históricamente el aumento de contagios comienza a observarse a partir de agosto, debido a la proliferación del mosquito transmisor tras las precipitaciones.

“Esperamos un repunte en los casos de dengue de agosto en adelante, después de las lluvias. Hasta el momento tenemos 445 casos de dengue, no tenemos defunciones, pero apenas viene este tema”, expresó.

Ante este panorama, adelantó que la dependencia fortalecerá las acciones preventivas en todo el estado, principalmente las campañas de descacharrización, así como las labores de control del mosquito.

González Galindo señaló que estas medidas buscan reducir los criaderos del vector y preparar al sistema de salud ante un posible incremento de casos en las próximas semanas.

Además, advirtió que existe la posibilidad de que circulen variantes distintas del virus, por lo que llamó a la población a colaborar eliminando recipientes que acumulen agua en patios y viviendas.

”Vamos a ir fortaleciendo las medidas de atención al dengue; viene a continuar las campañas, fortalecimiento de la descacharrización. Eso va a ser muy importante porque en el futuro se pueden presentar variantes de dengue y tendríamos que estar muy al pendiente”, indicó.

Insistió en que la participación ciudadana será fundamental para disminuir el riesgo de transmisión durante la temporada de lluvias.