Prevé Secretaría de Salud repunte de dengue en Sinaloa tras lluvias

La Secretaría de Salud estatal prevé un repunte de casos de dengue en Sinaloa dentro de aproximadamente un mes debido a las lluvias registradas en las últimas semanas.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que actualmente se contabilizan alrededor de 490 casos de dengue en la entidad y que Ahome y Culiacán son los municipios con mayor incidencia.

“Por lo pronto no, estamos estables, pero sabemos que en un mes aproximadamente puede haber un repunte en dengue”, señaló.

Explicó que las lluvias pueden favorecer las condiciones para la reproducción del mosquito transmisor, por lo que las autoridades mantienen acciones de prevención y vigilancia en las zonas donde se concentra el mayor número de casos.

“Ahorita van 490 casos, el foco que tenemos más importante es Ahome. Estamos trabajando ahorita muy intensivo en Ahome y Culiacán son los que tenemos más incidencia”, indicó.

González Galindo agregó que Guasave también se encuentra entre los municipios donde se registra una mayor presencia de casos, mientras que la zona sur del estado no ha tenido hasta ahora el mismo nivel de impacto.

“Pues lo más clásico es Ahome, Culiacán, Guasave; ahorita al sur no hemos tenido tanto impacto”, explicó.

En cuanto a las posibles defunciones por dengue señaló que existen casos que están siendo analizados y que todavía no pueden ser considerados como muertes confirmadas por esta enfermedad.

“No tenemos ahorita reportadas que están analizando. Dependiendo del análisis ya vamos a poder dictaminar”, indicó.

Por ello, dijo, la Secretaría de Salud mantiene acciones preventivas y de vigilancia, particularmente en los municipios con mayor incidencia.