Prevé Vialidad lanzar aplicación para consultar rutas y tiempos de llegada de camiones urbanos en Culiacán

La Dirección de Vialidad y Transporte de Sinaloa prevé poner en operación durante el próximo ciclo escolar una nueva aplicación para usuarios del transporte urbano en Culiacán, con la que podrán consultar en tiempo real la ubicación de los camiones, tiempos de espera y rutas disponibles.

El director de Vialidad y Transporte del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno, informó que la plataforma presenta actualmente un avance del 90 por ciento y será gratuita.

“Estamos construyendo una plataforma (para que) el usuario de la ruta pueda saber cuántos camiones andan, cuánto falta para llegar a ese camión”, adelantó.

Explicó que la aplicación funcionará inicialmente en Culiacán como plan piloto, aunque posteriormente buscarán extenderla a Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil.

Detalló que mediante comandos de voz los usuarios podrán preguntar cuánto falta para que llegue un camión o cuáles rutas deben tomar para trasladarse a determinado punto de la ciudad.

“Existe mucho la posibilidad de que en el periodo de vacaciones estemos a prueba con la plataforma y eso le va a dar certeza al usuario y seguridad, sobre todo, que no estés tú esperando a las 7 de la tarde a ver si llega tu camión y estés en la incertidumbre”, expresó.

“El plan piloto es Culiacán, pero yo le tengo mucha fe, la verdad que a los que se lo he presentado les ha encantado, porque es muy dinámica y muy sencilla. Nada más que sea un smartphone, no tiene que ser marca de algún teléfono en específico, si es de smartphone, la aplicación gratuita, la bajas y listo”, detalló.

Osuna Moreno señaló que actualmente todos los camiones urbanos del Estado ya cuentan con GPS, lo que permitirá alimentar el sistema de información en tiempo real.

Indicó además que trabajan con una organización Mapasin para establecer paradas oficiales, con el objetivo de agilizar recorridos y reducir tiempos de traslado.

Añadió que las nuevas estrategias de movilidad buscan que las rutas sean más lineales y transiten principalmente por los bulevares, evitando recorridos largos al interior de las colonias.

“Dentro de los acuerdos, la dirección acordó hacer la unidad de en la unidad de monitoreo inteligente, donde traemos a los camiones monitoreados todos los camiones en el estado, en este momento traen GPS ya, todos los municipios”, aseguró.

Señaló que actualmente el 63 por ciento de las unidades ya cuenta con cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de monitoreo de la dependencia y al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.