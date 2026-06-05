Prevén 2 mil despidos y más cierres de negocios: Unión de Comerciantes en Culiacán

El sector comercial de Culiacán se prepara para enfrentar los meses más críticos del año ante una combinación de inseguridad, factores climáticos y el receso administrativo, lo que llevaría a un recorte de personal de aproximadamente 2 mil trabajadores durante los meses de junio y julio.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, calificó la situación actual como una tormenta para el empresariado local.

“Estamos anunciando que en los próximos dos meses, lo que es junio y julio, se estarán generando más cierre de negocios y estaremos por realizar un segundo recorte de personal de alrededor de 2 mil trabajadores”, informó Sánchez Beltrán.

Según explicó, a la disminución de la economía provocada por la inseguridad y la violencia en la ciudad, se le suman factores cíclicos como el fin del ciclo escolar, las vacaciones de la burocracia en los tres niveles de gobierno y las condiciones climáticas de calor y lluvias.

“Tenemos que disminuir la fuerza laboral para poder sobrellevar estos meses y que los gastos operativos de los negocios no sean muy gravosos y puedan permanecer abiertos”, señaló.

De acuerdo con un segundo mapeo realizado por la organización el pasado 15 de abril, la situación de cierre de establecimientos se ha acelerado.

El estudio, que analizó 100 avenidas principales y 50 colonias representativas de Culiacán, reveló que cerca de 3 mil negocios, tanto formales como informales, han bajado sus cortinas de manera definitiva.

Esta tendencia refleja una percepción de desaliento entre los comerciantes, quienes optan por cerrar antes de seguir agotando sus recursos ante la expectativa de meses con ventas mínimas, un fenómeno similar a la desbandada ocurrida en enero pasado.

Contrario a lo que ocurre en otras fechas festivas, el sector comercial no proyecta un alivio financiero con la celebración del Día del Padre.

Sánchez Beltrán precisó que, históricamente, esta fecha suele pasar desapercibida en Culiacán, generando ventas normales o incluso muy bajas para los negocios de mercancías diversas.

“No podemos contar con el festejo del Día del Padre como una posibilidad de repunte”, afirmó.

Aclaró que solo el giro de alimentos preparados, restaurantes y mercados de alimentos frescos podría registrar una actividad ligeramente superior.

Pese al panorama crítico, el reporte de la Unión de Comerciantes destacó un aspecto positivo, y es la apertura de 19 nuevos negocios desde el 10 de enero a la fecha en las zonas observadas.

De estos nuevos proyectos, el 80 por ciento se dedica al ramo de los alimentos preparados.

Aunque los datos corresponden a una muestra de 50 asentamientos representativos por su potencial comercial, reflejan la intención de nuevos emprendedores por mantenerse activos en medio de la crisis económica que atraviesa el municipio.