Prevén 2.6 millones de visitantes en Sinaloa durante Semana Santa 2026 y derrama económica de $2 mil 500 millones

Sinaloa se alista para una de las temporadas vacacionales más importantes del año con la expectativa de recibir alrededor de 2.6 millones de visitantes durante el periodo de Semana Santa 2026, lo que representa una significativa proyección de crecimiento en la actividad turística en todo el estado.

De acuerdo con estimaciones oficiales, se prevé una ocupación hotelera promedio del 81 por ciento, así como una derrama económica aproximada de 2 mil 534 millones de pesos, cifras que reflejan la relevancia del sector turístico como uno de los principales motores económicos de la entidad en estas fechas.

En este contexto, el puerto de Mazatlán se consolida como el principal destino turístico de Sinaloa durante la temporada, con una proyección de ocupación hotelera del 84 por ciento y una derrama económica cercana a los mil 130 millones de pesos. Estas cifras lo posicionan como uno de los puntos de mayor atracción para visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, otros destinos del estado también registrarán una importante afluencia de visitantes, impulsada tanto por la oferta de playas como por eventos tradicionales. Tal es el caso del Carnaval de Altata, que se llevará a cabo el próximo fin de semana y para el cual se espera la asistencia de aproximadamente 80 mil personas durante los tres días de actividades. Para este evento, se estima una derrama económica de alrededor de 65 millones de pesos, lo que contribuirá al fortalecimiento de la economía local y al dinamismo comercial en la región.

En materia de seguridad, las autoridades estatales contemplan la implementación de operativos especiales en distintos puntos turísticos y de concentración masiva. Como parte de estas acciones, se prevé el despliegue de un operativo de seguridad en Bella Vista, Guasave, programado para iniciar el próximo viernes, con el objetivo de resguardar a los asistentes y garantizar condiciones de orden durante el periodo vacacional.

Estas medidas forman parte de la estrategia integral para brindar atención a visitantes y habitantes, así como para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno durante una de las temporadas con mayor movilidad en el estado.