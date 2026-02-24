Prevén alta afluencia turística para Semana Santa en Altata, Navolato

El incremento de visitantes registrado en semanas recientes en Altata, Navolato, anticipa una Semana Santa 2026 con resultados superiores a los del año pasado, señaló Jorge Quevedo Beltrán, representante de Empresarios Unidos por Navolato.

Indicó que en los últimos tres fines de semana se ha registrado una fuerte afluencia de visitantes, con filas vehiculares de hasta un kilómetro en el entronque de Culiacán hacia Navolato, principal acceso a la zona turística.

Comentó que otro indicador favorable es el aumento en las reservaciones de casas vacacionales, situación que, dijo, anticipa un periodo positivo para prestadores de servicios turísticos.

“Es cierto que hay una realidad más cruda en la que estamos viviendo, pero consideramos que el año bueno el próximo periodo vacacional de Semana Santa nos va a ir mucho mejor que el año pasado por ciertos factores locales que estamos viviendo”, resaltó.

El dirigente empresarial atribuyó esta tendencia, en parte, a una mayor percepción de seguridad en el trayecto hacia la zona turística, lo que ha contribuido a generar confianza entre quienes planean visitar el destino.

“Hemos registrado un incremento no de manera sustancial, pero sí exponencial en materias restauranteras, sobre todo los fines de semana, los domingos después de las 3 de la tarde, igual el sábado, el viernes con un poquito menor de afluencia, pero sí se ha registrado un incremento en ello. Factores, pues yo creo que es el tema de la percepción de la seguridad pública, mejor dicho una buena percepción de la seguridad pública en el tramo de Culiacán al puerto”, dijo.

Recordó que durante 2024 diversos sectores económicos resultaron afectados por hechos de violencia en Sinaloa, entre ellos el turismo. Aun así, aseguró que el periodo vacacional cerró con resultados favorables.

Para este año, estimó que el destino podría alcanzar o incluso superar la cifra aproximada de 350 mil visitantes registrada previamente en la zona de playa.

“Estamos apostando que este año nos vaya mejor que el año pasado si tuvimos casi 350 mil visitantes a la zona de playa yo creo que no estaríamos mal pensando de que fueron ocurrir lo mismo este año”.