Prevén alta médica de Sergio Torres Félix en los próximos días

El Diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, podría ser dado de alta en los próximos días, informó el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

“Es probable que se vaya a dar de alta en estos días, aún no tenemos la fecha. No no he sabido yo fecha. Pues él se mantiene estable, es lo que les puedo decir, y está en sus tratamientos, sus rehabilitaciones, su tratamiento médico, es lo que sabemos. Ya está, ya estaba ahorita en su cuarto y está recibiendo sus tratamientos, rehabilitación, etcétera”, expresó.

La mejoría del legislador se registra después de que fue sometido a una segunda cirugía de carácter craneal, además de un procedimiento reconstructivo en una de sus manos, la cual resultó afectada por un disparo durante el ataque armado del que fue víctima.

El atentado ocurrió el 28 de enero, poco antes del mediodía, sobre el Paseo Niños Héroes, a la altura de la calle Domingo Rubí, en las inmediaciones de las oficinas de Movimiento Ciudadano, en Culiacán.

En ese momento, el Diputado y la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán para viajar a la Ciudad de México, donde atenderían actividades partidistas.

Ambos habían solicitado retirarse de una comparecencia en el Congreso del Estado minutos antes del ataque.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar y hasta ahora no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el estado de salud del Diputado es reportado como estable dentro de su evolución clínica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el atentado.