Prevén altas temperaturas en Sinaloa por nueva onda de calor

Este lunes 6 de abril, Sinaloa experimentará el inicio de una onda de calor que elevará las temperaturas de manera significativa en gran parte de la entidad hasta los 40 grados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos matutinos, este fenómeno es ocasionado por la persistencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera.

Esta condición favorece que el cielo permanezca de despejado a medio nublado, permitiendo una mayor radiación solar y, por ende, un ambiente caluroso que se sentirá con mayor intensidad en las zonas norte y centro del Estado.

Aunque el incremento es generalizado, las altas temperaturas se concentran en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado y Mocorito, donde se esperan máximas que oscilarán entre los 37 y 40 grados.

En contraste, otras regiones tendrán un clima ligeramente menos severo como en Angostura, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa registran entre 34 y 37 grados.

En los municipios de Eldorado, Elota y Mazatlán se mantendrán como las zonas más frescas del Estado, con máximas de 30 a 35 grados.

Se recomienda precaución por el viento, ya que se esperan rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en el Estado.



Pronóstico extendido para Culiacán

Para la capital sinaloense este lunes 6 de abril, se pronostica un cielo medio nublado y una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima se situó en los 17 grados.

La tendencia de calor y cielos cubiertos continuará durante los próximos días para la capital ya que el martes 7 de abril se espera un cielo nublado, con una máxima de 36 grados y mínima de 18 grados.

El miércoles 8 de abril se prevé un cielo nublado, con temperaturas máximas subiendo nuevamente hasta los 37 grados y como mínimas 17 grados.