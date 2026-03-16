$!Prevén altas temperaturas para centro y norte de Sinaloa

Mientras el frente frío número 41 se desplaza lejos de la región hacia el Golfo de México, Sinaloa se prepara para una jornada de ambiente caluroso y cielos despejados en el centro y norte del Estado.

El factor determinante este lunes es el bajo contenido de humedad, lo que permitirá que las temperaturas se eleven considerablemente durante el día en gran parte del territorio estatal.

De acuerdo con el reporte del Instituto Estatal de Protección Civil, en la franja centro y norte se pronostica que el termómetro alcance valores máximos de entre 35 y 40 grados en los municipios de Sinaloa, Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito.

En contraste, las zonas con temperaturas un poco más moderadas pero igualmente cálidas serán Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Choix, Angostura, Badiraguato, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia y Rosario, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 36 grados.

En los municipios Mazatlán y Escuinapa se pronostican temperaturas entre 28 y 32 grados.

Para quienes se encuentran en la zona costera, se prevén rachas de viento de entre 30 a 50 kilómetros por hora y un oleaje que podría alcanzar los 2 metros de altura.

En Culiacán, para este lunes el cielo será poco nuboso y tendrá la temperatura máxima en los 32 grados, con una temperatura mínima de 14 grados.



Pronóstico extendido para Culiacán