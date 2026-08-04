Prevén aumento de agresiones contra periodistas y defensores en proceso electoral 2027 de Sinaloa; alista operativo de protección

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa teme por la seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral federal de 2027, por lo que planea implementar una estrategia especial para prevenir y atender posibles agresiones, aseguró su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Señaló que el organismo mantiene la alerta debido a que, históricamente, las agresiones contra ambos sectores aumentan durante los procesos políticos.

“Todavía estamos en alerta, tememos por la protección, la seguridad de periodistas y defensores, por lo que se viene el año político, donde sabemos que el incremento de agresiones tristemente se da. Estamos generando un programa para hacer frente a este tipo de cuestiones y estar muy al pendiente de la situación, tanto en el centro, norte y sur del Estado”, expresó.

Explicó que el programa consistirá en acciones de coordinación con instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, así como con dependencias encargadas de la protección y atención de víctimas.

“Son acciones de coordinación y despliegue de personal. Así lo hemos hecho en otras oportunidades... con instancias de seguridad pública tanto municipal, estatal y también nacional... la coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, y todas las instancias internas que pudiéramos nosotros requerir para dar una atención lo más rápido posible, desde Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, indicó.

Agregó que el instituto desplegará personal en las principales regiones de Sinaloa para fortalecer la atención durante el desarrollo de las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recientemente aprobó el calendario del proceso electoral federal 2026-2027, el cual iniciará formalmente el 10 de septiembre de este año y concluirá con la jornada electoral del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales.

La elección coincidirá con comicios locales en las 32 entidades del País, donde estarán en disputa más de 19 mil cargos públicos, incluidas 17 gubernaturas.