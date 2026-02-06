$!Prevén calor y cielos despejados en Sinaloa por sistema anticiclónico; prevén hasta los 8 grados en la sierra

Sinaloa experimentará condiciones atmosféricas estables con cielos que irán de despejados a medio nublados con bajas temperaturas hasta los 8 grados en la sierra y una situación provocada por el establecimiento de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, combinada con un bajo contenido de humedad que generan calor.

Esta configuración meteorológica mantendrá un ambiente caluroso durante el día en gran parte de la entidad, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 38 grados, acompañadas de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, el panorama invernal se hace presente en las zonas serranas, mientras que en las ciudades del centro y sur predomina el calor, en las regiones de montaña que colinda con Chihuahua se espera un descenso marcado en el termómetro, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 8 y 15 grados durante el amanecer de este sábado.

Asimismo, en municipios como Choix y Badiraguato, se pronostican mínimas de entre 14 y 18 grados.

Para el resto del Estado, incluyendo municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, las temperaturas mínimas se mantendrán en un rango más moderado, de entre 17 y 22 grados.

Además, los reportes indican un cambio en la probabilidad de precipitaciones, previendo un incremento en la probabilidad de lluvias específicamente en las zonas de montaña a partir del día de mañana.

Pronóstico extendido para Culiacán

En Culiacán, para este viernes 6 de febrero, se espera un día con cielo medio nublado y una temperatura máxima de 35 grados, con una mínima de 16 grados y sin probabilidades de lluvia.