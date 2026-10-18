Prevén chubascos, calor de hasta 40 grados y oleaje elevado en Sinaloa

Sinaloa tendrá este domingo 18 de octubre una jornada con altas temperaturas, intervalos de chubascos y oleaje elevado en las costas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en el estado, además de precipitaciones acumuladas de 5 a 25 milímetros.

Para las zonas costeras se pronostica oleaje de 1 a 3 metros de altura, por lo que se recomienda a la población atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, particularmente en playas y áreas expuestas al mar.

Las condiciones meteorológicas están asociadas con sistemas atmosféricos que afectan el noroeste del País, los cuales pueden favorecer la presencia de lluvias y variaciones en el estado del tiempo.

Ante el pronóstico, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y prestar atención a los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de las condiciones del tiempo en el País, por lo que el pronóstico puede actualizarse conforme evolucione el sistema atmosférico.