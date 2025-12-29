Prevén cierre de año caluroso en Sinaloa con temperaturas de hasta 40 grados

Mientras gran parte del País se prepara para enfrentar los efectos del frente frío número 25, el Estado de Sinaloa mantendrá un ambiente predominantemente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 35 y 40 grados en diversas zonas de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 29 de diciembre el sistema frontal se desplazará sobre el litoral del Golfo de México, interactuando con un río atmosférico y provocando incluso la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, sin embargo, para la región del Pacífico Norte, específicamente en Sinaloa, se pronostica un cielo medio nublado, pero sin probabilidad de lluvias.

En Culiacán, los habitantes experimentarán un cierre de año con temperaturas elevadas para la temporada, ya que para este lunes se espera una máxima de 31 grados con un cielo nublado y una mínima de 18 grados durante la noche.

Las rachas de viento en el estado podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, lo que brindará un ambiente fresco únicamente durante las primeras horas de la mañana.

La tendencia al calor se intensificará hacia mediados de semana, según los modelos de pronóstico, para el miércoles 31 de diciembre, el termómetro en la capital sinaloense escalará hasta los 35 grados centígrados, manteniendo condiciones de nubosidad, pero con un 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

Para el inicio del Año Nuevo, el jueves 1 de enero, se prevé un ligero descenso con una máxima de 33 grados y ráfagas de viento que podrían aumentar hasta los 26 kilómetros por hora en la ciudad.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y atenta a los cambios bruscos de temperatura, especialmente por el contraste entre las mañanas frescas y las tardes calurosas que caracterizarán estos últimos días del 2025.