Prevén descenso de temperaturas en Sinaloa a partir de este viernes por frente frío 27

El ingreso del frente frío número 27, impulsado por una masa de aire polar y el posible desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasionará un descenso gradual en las temperaturas mínimas en Sinaloa a partir de este viernes, informó el Instituto Estatal Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más frías se registrarán en las zonas de montaña, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 y 7 grados centígrados el viernes, descendiendo hasta valores de 1 a 4 grados el sábado, con ligera recuperación hacia el lunes.

En los municipios de Choix y Badiraguato se esperan mínimas de entre 6 y 12 grados el viernes, bajando a rangos de 5 a 10 grados el sábado.

Para el centro-norte del estado, que incluye Ahome, El Fuerte, Sinaloa municipio, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 7 y 14 grados durante el fin de semana.

En tanto, municipios como Navolato, Culiacán, Elota, Eldorado, Cosalá y San Ignacio registrarán mínimas de 10 a 15 grados, mientras que en la zona sur, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, el ambiente será menos frío, con valores que irán de los 14 a 18 grados centígrados.

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones, entre ellas evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, mantener alejados a niñas y niños de chimeneas, calentadores o anafres encendidos, así como asegurar una ventilación correcta para prevenir intoxicaciones.

También se exhortó a la población a consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además de ingerir líquidos calientes.