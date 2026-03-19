$!Prevén entregar en diciembre primeras Viviendas del Bienestar en el proyecto San Fermín, al norte de Culiacán

“En diciembre de este año estarán listas las primeras 20 torres habitacionales del proyecto San Fermín, ubicado al norte de la ciudad de Culiacán”, informó.

En un recorrido por los terrenos donde se desarrollará este proyecto, se indicó que se está en la primera etapa de lo que será la construcción de mil 700 viviendas.

CULIACÁN._ Las primeras Viviendas del Bienestar del proyecto San Fermín, que se desarrolla al norte de Culiacán, se entregarán en diciembre, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con un comunicado, expuso que estas viviendas estarán destinadas a personas con necesidad de acceso a un hogar digno, quienes podrán aprovechar esta oportunidad a través del Infonavit o la Comisión Nacional de Vivienda.

Gámez Mendívil refrendó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido atender la necesidad y el rezago de jóvenes y familias que aún no han concretado la adquisición de una vivienda.

“Estos proyectos le dan mucho sentido a lo que verdaderamente necesitamos en Culiacán”, precisó.

En este sentido, enfatizó que el proyecto de vivienda social del Gobierno federal contempla, en su conjunto, la construcción de más de 18 mil viviendas en todo el municipio.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía aprovechar esta oportunidad, enlistándose a través de las ventanillas del Ayuntamiento de Culiacán y del Infonavit.

El alcalde se pronunció por dar continuidad al seguimiento de todos los proyectos, además de agradecer el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como de las y los trabajadores y constructores que hacen posible estas acciones.