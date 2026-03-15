$!Prevén fin de la onda de calor en Sinaloa, pero persistirán altas temperaturas

Tras días de altas temperaturas, los reportes meteorológicos estatales indican que este 15 de marzo se prevé el final de la onda de calor en Sinaloa.

Con la entrada del Frente Frío número 41 al norte y noreste del País, las autoridades advierten que este sistema no generará efectos en el territorio sinaloense, dejando al estado bajo condiciones de cielo despejado y un ambiente que persistirá como caluroso.

Aunque la onda de calor concluye, las altas temperaturas no darán tregua en gran parte de la entidad, ya que en los municipios del norte y centro-norte se esperan entre 35 y 40 grados en zonas como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato.

En contraste, en el sur y algunas zonas serranas como Choix, Angostura, Badiraguato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, se experimentarán máximas ligeramente más moderadas, oscilando entre los 32 y 36 grados.

Mazatlán se mantiene como el punto más fresco de la entidad con temperaturas máximas de 30 a 34 grados.

Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y un oleaje de hasta 2 metros en las costas sinaloenses.

Para Culiacán, el pronóstico específico para este domingo señala un día poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima que descendió hasta los 14 grados durante la madrugada.



Pronóstico extendido para Culiacán

Lunes 16 de marzo: Cielo despejado, con una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 13 grados.

Martes 17 de marzo: El cielo se tornará nublado, manteniendo la temperatura máxima en 33 grados, pero con un ligero descenso en la mínima a 12 grados.

Miércoles 18 de marzo: Regresan las condiciones de cielo poco nuboso, con temperaturas entre los 33 y 13 grados.