La captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, podría provocar una inhibición de los hechos delictivos en Sinaloa durante las próximas semanas, aunque también existe el riesgo de que otros grupos criminales intenten ocupar los espacios que dejó la caída de una figura con control territorial, advirtió Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Consideró que el operativo realizado en Guasave demostró las capacidades del Estado mexicano y podría modificar el comportamiento de las organizaciones criminales, al evidenciar que sus integrantes pueden ser capturados o abatidos ante el despliegue de las fuerzas federales.

“Mi pronóstico es que tendremos al menos una inhibición de los acontecimientos delincuenciales en las siguientes semanas”, expresó.

Atribuyó ese posible escenario a la presencia de alrededor de 22 mil elementos federales en Sinaloa y al desempeño de los grupos especiales de las Fuerzas Armadas.

“La delincuencia ha tomado nota de las capacidades del Estado mexicano, de que ser delincuencia en estas nuevas circunstancias hace muy posible una captura, un abatimiento”, señaló.

Calderón Quevedo también consideró rescatable que durante el operativo se procurara evitar daños a la población civil y expresó sus condolencias a las familias de los integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron durante la intervención.

Sin embargo, sostuvo que el despliegue federal debe aprovecharse para fortalecer las instituciones locales, pues la seguridad no puede depender exclusivamente de la presencia militar.

“Creo que esto deberíamos de aprovecharlo en paralelo, fortalecer nuestras capacidades internas”, planteó.

En ese sentido, cuestionó hasta qué punto el desempeño de las fuerzas especiales puede replicarse en la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las 20 policías municipales.

Consideró que el operativo debe convertirse en un modelo para las corporaciones locales, tanto en su comportamiento como en sus capacidades de actuación.



Advierten posible expansión hacia zonas rurales

Sobre el riesgo de que la captura de “El Chapo” Isidro desencadene disputas territoriales entre organizaciones criminales, Calderón Quevedo reconoció que esa posibilidad existe.

“Por supuesto que las ambiciones delincuenciales pueden estar ahí atentos a llenar los vacíos”, manifestó.

Como referencia mencionó lo ocurrido en Guadalajara, Jalisco, después de un operativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, aunque sostuvo que la delincuencia debe considerar las capacidades de respuesta del Estado mexicano antes de intentar ocupar nuevos espacios.

“Si alguna actividad delincuencial están pensando desencadenar respuestas, debe ser muy periférica, debe ser muy al margen de los centros densamente poblados, porque justamente ahí tenemos un despliegue militar importante con más de 22 mil efectivos del Gobierno nacional”, dijo.

También fue cuestionado sobre la posibilidad de que los grupos criminales se desplacen hacia territorios rurales, luego de que el Secretario de Marina mencionara que la presa Picachos habría estado bajo control de estas organizaciones.

Al respecto, reconoció que ese escenario debe contemplarse en las estrategias de seguridad.

“Después de ocupar espacios urbanos, una segunda opción para ellos es ocupar los espacios rurales”, advirtió.

Por ello, pidió al Gobierno federal mantener el despliegue militar en Sinaloa hasta garantizar condiciones de tranquilidad y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades locales para atender tanto las ciudades como las comunidades rurales.

“Pedirle al Gobierno nacional que los 22 mil efectivos que hoy tenemos no se vayan hasta no garantizar la tranquilidad que deseamos, pero simultáneamente ir construyendo capacidades internas”, expresó.