Prevén invierno más frío en Sinaloa por efectos de El Niño

El invierno de 2026 podría registrar temperaturas más bajas en Sinaloa debido a los efectos del fenómeno de El Niño y a la presencia de frentes fríos, advirtió Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil.

El funcionario explicó que existe una probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de año, lo que podría modificar las condiciones meteorológicas durante los próximos meses.

“Se esperan temperaturas más bajas para este invierno por el fenómeno de El Niño”, señaló.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la temporada 2026-2027 se prevé el ingreso de 56 frentes fríos a México, seis más que el promedio climatológico de 50. La mayor concentración se espera entre noviembre y febrero.

El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura.

Según Conagua, este fenómeno puede favorecer una mayor frecuencia de frentes fríos y un incremento de las lluvias durante el invierno en el noroeste del País. También aumenta la posibilidad de que se presenten tormentas invernales en el norte y noroeste de México.

Sin embargo, sus efectos no son iguales en todas las regiones ni garantizan temperaturas más bajas durante toda la temporada.

En septiembre, José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, explicó que, pese a la expectativa de una mayor actividad de frentes fríos, las temperaturas mínimas en Sinaloa durante octubre y noviembre podrían mantenerse entre uno y dos grados por encima del promedio histórico.

Navarrete Cuevas indicó que Protección Civil dará seguimiento al comportamiento de los sistemas frontales y las tormentas invernales, debido a que estas últimas pueden ocasionar descensos más pronunciados de temperatura.

El funcionario señaló que las tormentas invernales son difíciles de pronosticar con anticipación, por lo que será necesario observar cómo evoluciona el fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

“El NOAA lo tiene etiquetado con un 83 por ciento que se pueda presentar temperaturas que hemos tenido, sobre todo en el Pacífico mexicano, pero también estamos esperando que los frentes fríos puedan disminuir un poco más”.