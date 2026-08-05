Prevén lluvias de moderadas a fuertes en el centro y sur de Sinaloa durante la madrugada del jueves

La probabilidad de lluvias incrementará durante la madrugada y el amanecer de este jueves en municipios del centro y sur de Sinaloa, con pronóstico de precipitaciones que podrían alcanzar intensidades fuertes en algunas zonas, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido a las 21:30 horas de este miércoles, los municipios de Rosario y Escuinapa podrían registrar lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

En tanto, se esperan lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán y Concordia.

Para Choix, Elota y Cosalá se pronostican lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros, mientras que en el resto de los municipios del estado la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja.

Protección Civil indicó que durante este jueves continuará un ambiente de cielo despejado a medio nublado, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados.

Asimismo, señaló que la probabilidad de lluvias tenderá a generalizarse en el estado conforme avance la jornada, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o crecidas repentinas en zonas de riesgo.