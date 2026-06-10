Prevén lluvias en casi todo Sinaloa y temperaturas de hasta 40 grados para este miércoles

La posibilidad de lluvia para el transcurso de la tarde de este miércoles se extiende a la mayoría de los municipios de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el reforzamiento en el flujo de humedad favorecerá condiciones de cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Las lluvias más importantes se esperan en Badiraguato, Cosalá y San Ignacio, donde podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros de precipitación.

Mientras que Choix, Elota, Concordia, Rosario y Escuinapa registrarían lluvias moderadas de entre 5 y 25 milímetros.

Para el resto del Estado, entre ellos Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Sinaloa municipio, Angostura, Mocorito, Navolato, Culiacán, Eldorado y Mazatlán, se pronostican lluvias ligeras de entre 0.1 y 5 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional también contempla chubascos para Sinaloa y mantiene una onda de calor sobre la entidad, por lo que las altas temperaturas continuarán durante el día.

Además, Protección Civil advirtió sobre rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas sinaloenses.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones tanto por las lluvias como por las altas temperaturas que persisten en la entidad.