$!Prevén lluvias en el norte de Sinaloa y bajas temperaturas en la sierra

La interacción del frente frío número 34 con la corriente en chorro subtropical marca el pulso del clima en la entidad durante las próximas horas, generando un escenario de contrastes que va desde bancos de niebla en la zona centro, lluvias ligeras en la zona serrana y temperaturas de 5 grados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, este fenómeno favorecerá condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros específicamente en los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva y Badiraguato.

El viento también se hará sentir con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en diversas zonas del Estado.

Se espera que para el amanecer de mañana las temperaturas mínimas desciendan significativamente en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, donde el termómetro podría marcar entre 5 y 10 grados.

En municipios como Choix y Badiraguato, se prevén mínimas de entre 10 y 15 grados, mientras que en la zona norte, en municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados.

En municipios como Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se prevén temperaturas entre 15 y 18 grados.

Las autoridades emitieron un aviso preventivo ante la probable formación de bancos de niebla durante la mañana de mañana en Culiacán, Navolato, Eldorado y Elota, lo que podría afectar la visibilidad en carreteras.