Prevén lluvias en gran parte de Sinaloa este sábado; norte concentrará las precipitaciones más fuertes

Este sábado 25 de julio se mantendrá una alta probabilidad de lluvias en gran parte de Sinaloa, con precipitaciones de distinta intensidad, principalmente en la zona norte del Estado, informó el Instituto Estatal de Protección Civil en su pronóstico meteorológico matutino.

De acuerdo con el reporte emitido a las 8:00 horas, la imagen de satélite muestra cielo medio nublado a nublado en municipios del norte, mientras que en el centro y sur predominan condiciones despejadas.

Sin embargo, durante el transcurso del día se espera que la nubosidad se generalice en toda la entidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 38 grados, además de que continuará el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas sinaloenses.

Protección Civil pronostica lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Sinaloa de Leyva, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato.

En tanto, se esperan lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en Cosalá, San Ignacio y Concordia.

Para Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, el pronóstico indica lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros.

El organismo estatal advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones sean favorecidas por el monzón mexicano, un canal de baja presión y otros sistemas atmosféricos, que mantendrán lluvias fuertes en el norte y sur de Sinaloa durante este sábado, además de temperaturas de entre 35 y 40 grados en la entidad.