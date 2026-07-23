Prevén lluvias fuertes e intensas en Sinaloa durante el fin de semana; alertan por riesgo de inundaciones

El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa advirtió que a partir de este jueves aumentará de manera significativa el potencial de lluvias en gran parte de la entidad, con precipitaciones que podrían alcanzar intensidades de fuertes a intensas durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, este jueves se esperan lluvias de moderadas a fuertes de manera generalizada, con los mayores acumulados previstos en los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y Culiacán.

Para el viernes, las condiciones meteorológicas se intensificarán con lluvias de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la zona centro-norte, centro y serrana del Estado.

Protección Civil señaló que los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito requerirán especial atención, ya que entre el sábado y domingo podrían registrarse lluvias intensas con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

El organismo explicó que estas condiciones serán favorecidas por el ingreso de humedad asociado a los remanentes de la tormenta tropical Berta, ubicada en el Golfo de México.

Aunque el sistema no impactará directamente a Sinaloa, su circulación reforzará la humedad que alimenta al Monzón Mexicano.

Además, informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el Océano Pacífico, la cual presenta un 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

De evolucionar a depresión o tormenta tropical entre el sábado y domingo, recibiría el nombre de Genevieve.

Las autoridades también prevén un descenso en las temperaturas máximas, que oscilarán entre los 34 y 38 grados, debido al incremento de la nubosidad y las precipitaciones.

Ante este panorama, Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y extremar precauciones, ya que la humedad acumulada en los suelos incrementa el riesgo de inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, desbordamientos de ríos, arroyos y canales, así como deslaves en regiones serranas.

Asimismo, exhortó a evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las lluvias y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil.