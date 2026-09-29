Prevén lluvias fuertes e intensas en Sinaloa este martes

Las lluvias incrementarán de manera generalizada durante la mañana de este martes en Sinaloa, con precipitaciones que podrían alcanzar intensidades fuertes y muy fuertes, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido a las 5:50 horas de este martes.

El reporte señala que El Fuerte y Choix podrían registrar lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros y locales intensas de 75 a 150 milímetros.

También se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Eldorado, Cosalá, Elota y San Ignacio.

Para Navolato, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se pronostican lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.

El pronóstico contempla además rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en la zona norte del Estado, así como oleaje de 5 a 6 metros de altura.

Ante el incremento previsto de las precipitaciones, las autoridades mantienen el llamado a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales.