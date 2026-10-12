Prevén lluvias fuertes en cuatro municipios de Sinaloa este lunes

Las lluvias podrían intensificarse después de las 14:00 horas de este lunes 12 de octubre en cuatro municipios de Sinaloa, donde se prevén precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros, de acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino de Protección Civil Sinaloa.

Los municipios con mayor probabilidad de lluvias fuertes son Cosalá, Concordia, Rosario y Escuinapa. Para Elota, San Ignacio y Mazatlán se pronostican lluvias moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

En el resto de los municipios podrían presentarse lluvias ligeras de manera aislada.

Además de las precipitaciones, el pronóstico advierte sobre condiciones de viento y oleaje en las zonas costeras del sur del estado, donde podrían registrarse rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, así como oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

Para este lunes se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado, con temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados centígrados.

Ante el pronóstico, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras y en los municipios donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad.