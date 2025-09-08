$!Prevén lluvias fuertes en la zona centro de Sinaloa durante esta noche

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la noche de este lunes se mantiene el desarrollo de tormentas en municipios de la zona centro de Sinaloa, principalmente en Sinaloa municipio, Badiraguato, Culiacán y Navolato, donde además se han registrado descargas eléctricas.

De acuerdo con el monitoreo del radar, las lluvias moderadas a fuertes se desplazan hacia el suroeste con dirección a la costa, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en más municipios.