$!Prevén lluvias fuertes en la zona centro de Sinaloa durante esta noche

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la noche de este lunes se mantiene el desarrollo de tormentas en municipios de la zona centro de Sinaloa, principalmente en Sinaloa municipio, Badiraguato, Culiacán y Navolato, donde además se han registrado descargas eléctricas.
De acuerdo con el monitoreo del radar, las lluvias moderadas a fuertes se desplazan hacia el suroeste con dirección a la costa, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en más municipios.
Las estimaciones de Protección Civil señalan que se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Angostura, Navolato y Culiacán. Mientras que en Salvador Alvarado, Sinaloa municipio, Mocorito y Badiraguato se esperan lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros.
La dependencia estatal agregó que durante la madrugada y las primeras horas de mañana aumentará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en las zonas de costa de los municipios del sur de la entidad.