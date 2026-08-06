$!Prevén lluvias fuertes en zonas serranas de Sinaloa y temperaturas de hasta 38 grados este jueves

El Monzón Mexicano, en interacción con canales de baja presión, favorecerá este jueves un incremento en la probabilidad de lluvias en gran parte de Sinaloa, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido a las 7:00 horas, se espera cielo despejado a medio nublado, ambiente caluroso y temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados centígrados, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Las lluvias más intensas, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, se pronostican para los municipios de Choix, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia.