$!Prevén lluvias fuertes en zonas serranas de Sinaloa y temperaturas de hasta 38 grados este jueves

El Monzón Mexicano, en interacción con canales de baja presión, favorecerá este jueves un incremento en la probabilidad de lluvias en gran parte de Sinaloa, informó el Instituto Estatal de Protección Civil.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido a las 7:00 horas, se espera cielo despejado a medio nublado, ambiente caluroso y temperaturas máximas de entre 34 y 38 grados centígrados, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.
Las lluvias más intensas, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, se pronostican para los municipios de Choix, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia.
En tanto, se prevén lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito, Culiacán, Navolato, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.
Para Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura y Salvador Alvarado se esperan lluvias ligeras, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros.
Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las zonas donde se desarrollen tormentas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.