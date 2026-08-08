$!Prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica en Sinaloa este sábado

Lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, se prevén para este sábado 8 de agosto en distintos municipios de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil.

La imagen de satélite muestra actividad eléctrica en municipios de Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, mientras que el radar registra lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Informó que la nubosidad se desplaza hacia el norte del estado, por lo que se mantiene una alta probabilidad de lluvias durante las próximas horas.

Los municipios donde se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, son Navolato, Eldorado, Cósala y Elota.