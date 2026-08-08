$!Prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica en Sinaloa este sábado

Lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, se prevén para este sábado 8 de agosto en distintos municipios de Sinaloa, de acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil.
La imagen de satélite muestra actividad eléctrica en municipios de Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, mientras que el radar registra lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.
Informó que la nubosidad se desplaza hacia el norte del estado, por lo que se mantiene una alta probabilidad de lluvias durante las próximas horas.
Los municipios donde se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, son Navolato, Eldorado, Cósala y Elota.
En tanto, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario.
Para Ahome, Juan José Ríos y Escuinapa se pronostican lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta.
En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de 30 a 35 grados Celsius en el centro y sur del estado, mientras que en el norte podrían alcanzar entre 34 y 38 grados Celsius.