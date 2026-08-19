Prevén lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados para Sinaloa

Sinaloa tendrá este miércoles condiciones de lluvia, viento y altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro del Estado.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y condiciones que reduzcan la visibilidad en carreteras y vialidades, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en el norte de Sinaloa, por lo que persistirá el ambiente muy caluroso durante el día.

El pronóstico también contempla vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Para las costas de Sinaloa, el SMN mantiene la alerta por mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, condición que también se presentará en los litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico.

La primera se localiza al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y mantiene 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

La segunda se ubica al oeste-suroeste de la península de Baja California. Esta zona incrementó a 70 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80 por ciento para los próximos siete días.

Aunque por el momento estos sistemas no representan una afectación directa para Sinaloa, las autoridades meteorológicas mantienen su vigilancia debido a la evolución que puedan presentar en los próximos días.

Ante el pronóstico de lluvias, viento y oleaje elevado, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, así como evitar cruzar arroyos o zonas susceptibles de inundación durante las precipitaciones.