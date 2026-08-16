$!Prevén lluvias fuertes y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Culiacán

De acuerdo con el reporte del radar meteorológico de Guasave, emitido a las 16:40 horas del 16 de agosto, la capital sinaloense presenta lluvias de entre 5 y 25 milímetros, con algunos puntos donde podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros.

Lluvias de moderadas a fuertes se registran la tarde de este domingo en Culiacán, donde se prevé que las precipitaciones se generalicen durante la próxima hora.

El sistema también detectó precipitaciones en los municipios de San Ignacio y Cosalá.

Las condiciones meteorológicas están acompañadas de actividad eléctrica y podrían presentarse rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El reporte advierte que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incrementos en los niveles de ríos, arroyos y canales.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar precauciones, principalmente en zonas susceptibles a acumulación de agua y durante el desarrollo de tormentas eléctricas.