Prevén lluvias intensas en ocho municipios de Sinaloa; Culiacán tendrá precipitaciones muy fuertes

Protección Civil de Sinaloa informó que para este domingo 2 de agosto se pronostican lluvias de moderadas a intensas en distintas regiones del estado, con mayor impacto previsto en la zona serrana y centro.

De acuerdo con el pronóstico vigente hasta las 23:00 horas, los municipios de Sinaloa, El Fuerte, San Ignacio y Cosalá registrarán lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros.

En tanto, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Choix, Mocorito, Elota, Badiraguato y Culiacán.

Las precipitaciones serán fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Eldorado, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Por su parte, Ahome y Juan José Ríos registrarán lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros.

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Asimismo, alertó que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como el incremento en los niveles de ríos, arroyos y canales. También existe el riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios debido a las fuertes rachas de viento.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de información meteorológica.