$!Prevén lluvias intensas en siete municipios de Sinaloa hasta el 2 de octubre

Sinaloa mantendrá condiciones de lluvia durante los próximos días, con precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros en municipios del sur del estado, de acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

El reporte, elaborado este 29 de septiembre con datos del modelo ICON, contempla acumulados de precipitación del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Los municipios de Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa presentan el pronóstico de lluvias más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

En tanto, se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, para Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Navolato y Eldorado.