$!Prevén lluvias intensas en siete municipios de Sinaloa hasta el 2 de octubre

Sinaloa mantendrá condiciones de lluvia durante los próximos días, con precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros en municipios del sur del estado, de acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.
El reporte, elaborado este 29 de septiembre con datos del modelo ICON, contempla acumulados de precipitación del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Los municipios de Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa presentan el pronóstico de lluvias más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.
En tanto, se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, para Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Navolato y Eldorado.
Para El Fuerte, Choix, Sinaloa y Guasave se pronostican precipitaciones fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en Ahome y Juan José Ríos se esperan lluvias moderadas, con acumulados de 5 a 25 milímetros.
Protección Civil señaló que el Monzón Mexicano, en combinación con un reforzamiento en el flujo de humedad, mantendrá elevada la probabilidad de lluvias durante lo que resta de la semana, principalmente en municipios del centro y sur de Sinaloa.
Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo en zonas de tormenta.
Además, se prevé oleaje de entre 3 y 5 metros de altura y temperaturas máximas de entre 32 y 36 grados.
Debido a la saturación del suelo por las lluvias recientes, el organismo advirtió sobre posibles inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos, arroyos y canales, así como deslaves.
Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico emitido por fuentes oficiales, ante posibles cambios en la intensidad y distribución de las precipitaciones.