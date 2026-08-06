$!Prevén lluvias intensas en Sinaloa; llaman a extremar precauciones por inundaciones y vientos

Sinaloa enfrentará condiciones de lluvias de fuertes a intensas durante este jueves 6 de agosto, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente hasta las 23:00 horas de Protección Civil Sinaloa que advierte acumulaciones de hasta 150 milímetros en algunas regiones del estado.

El municipio de Sinaloa se encuentra bajo la previsión de lluvias intensas, con acumulados estimados de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Choix, El Fuerte, Badiraguato, Elota, Cosalá y San Ignacio podrían registrar precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Para Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Eldorado, Mocorito, Culiacán y Concordia se pronostican lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros.