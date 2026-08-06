$!Prevén lluvias intensas en Sinaloa; llaman a extremar precauciones por inundaciones y vientos

Sinaloa enfrentará condiciones de lluvias de fuertes a intensas durante este jueves 6 de agosto, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente hasta las 23:00 horas de Protección Civil Sinaloa que advierte acumulaciones de hasta 150 milímetros en algunas regiones del estado.
El municipio de Sinaloa se encuentra bajo la previsión de lluvias intensas, con acumulados estimados de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Choix, El Fuerte, Badiraguato, Elota, Cosalá y San Ignacio podrían registrar precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.
Para Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Eldorado, Mocorito, Culiacán y Concordia se pronostican lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros.
En tanto, Ahome, Juan José Ríos, Mazatlán, Rosario y Escuinapa tendrían lluvias moderadas, con registros estimados de 5 a 25 milímetros.
El reporte meteorológico señala que las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo, por lo que se mantiene el llamado a la población para tomar medidas preventivas.
Entre los principales riesgos se encuentran encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como la crecida de ríos, arroyos y canales, además de posibles afectaciones por la caída de árboles y anuncios publicitarios debido a los vientos.
Las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua y mantenerse informados mediante los avisos emitidos por las instancias oficiales de protección civil y meteorología.