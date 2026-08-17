Prevén lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados en Sinaloa este lunes

Sinaloa tendrá este lunes 17 de agosto una jornada calurosa, con temperaturas máximas de hasta 45 grados, aunque durante la tarde se prevé el desarrollo de tormentas en prácticamente todo el estado.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico Matutino de las 7:00 horas, durante la primera parte del día predominará el cielo despejado y el ambiente caluroso, mientras que a partir de las 14:00 horas el Monzón Mexicano y canales de baja presión favorecerán la formación de celdas de tormenta.

Las precipitaciones más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican para Choix, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato y San Ignacio.

Para El Fuerte, Culiacán, Elota, Rosario y Escuinapa se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

En Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Navolato, Eldorado, Cosalá, Mazatlán y Concordia se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras que Ahome y Juan José Ríos tendrían precipitaciones moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora y posible caída de granizo, por lo que las lluvias podrían presentarse de manera repentina y con condiciones adversas durante las tormentas.

Además, para las zonas costeras se pronostica mar de fondo, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

Las condiciones de mayor inestabilidad se esperan durante la tarde, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad, caída de objetos y ramas, así como mantenerse atentos a los avisos de las autoridades durante el desarrollo de las tormentas.